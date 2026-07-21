Cocinero es atropellado por conductor que escapó; ocurrió en Los Remedios

Un hombre resultó lesionado luego de ser atropellado por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga, cuando circulaba en su bicicleta por calles del fraccionamiento Los Remedios, en la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado como Jaime Saúl Olvera Chávez, de 43 años de edad, de ocupación cocinero, quien ingresó durante los primeros minutos de este martes al Hospital General 450 para recibir atención médica por las lesiones sufridas en el percance.

De acuerdo con la información recopilada, el accidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas del lunes, cuando el ciclista se dirigía a su domicilio a bordo de una bicicleta color naranja con negro sobre la calle Vista Hermosa, con dirección hacia la calle Copal.

En ese momento, un automóvil del que no se tienen características circulaba en el mismo sentido y, al intentar dar vuelta, lo impactó en el costado izquierdo, provocando que cayera al pavimento. Tras el choque, el conductor abandonó el lugar sin detenerse para auxiliar al afectado.

Paramédicos acudieron al sitio y brindaron los primeros auxilios al ciclista, quien posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital General 450, donde el médico de guardia le diagnosticó una fractura de muñeca.

Las autoridades ya investigan el caso para tratar de identificar al vehículo involucrado y al conductor responsable, quien podría enfrentar cargos por abandonar el lugar del accidente tras atropellar al ciclista.