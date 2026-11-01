'COCO', el filme que mantiene vivo el espíritu del Día de Muertos

A casi una década de su estreno, la película animada “Coco” continúa siendo uno de los referentes cinematográficos más reconocidos cuando llega la celebración del Día de Muertos en México.

Y es que la producción de Disney y Pixar logró llevar a la pantalla una de las tradiciones más representativas del país, a través de una historia que combina música, familia, recuerdos y una visión colorida del vínculo entre los vivos y quienes ya fallecieron.

Estrenada en 2017 y dirigida por Lee Unkrich y Adrián Molina, la cinta conquistó al público con la historia de Miguel Rivera , un niño que sueña con convertirse en músico, a pesar de que su familia mantiene una estricta prohibición hacia la música.

En su búsqueda por descubrir sus raíces y comprender el pasado familiar, el pequeño termina en la Tierra de los Muertos, donde emprende una aventura que cambiará su manera de entender la vida, la memoria y sus seres queridos.

TRADICIÓN MEXICANA EN LA PANTALLA

Uno de los elementos que convirtió a “Coco” en una película memorable fue su representación del Día de Muertos. La cinta retomó elementos profundamente arraigados en la cultura mexicana, como las ofrendas, las fotografías de los familiares fallecidos , las flores de cempasúchil, las veladoras y los alimentos colocados en los altares para recibir a quienes regresan simbólicamente al hogar durante estas fechas.

La producción también destacó por la construcción de la Tierra de los Muertos, un universo lleno de colores, arquitectura, música y personajes que retoman distintas referencias de la cultura popular mexicana. Su propuesta visual permitió presentar esta celebración a espectadores de diferentes partes del mundo, acercándolos a una tradición que va más allá de recordar a quienes partieron, representa una oportunidad para mantenerlos presentes a través de las historias, las costumbres y los afectos familiares.

TRASCIENDE GENERACIONES

Más allá de su atractivo visual, “Coco” encontró uno de sus mayores aciertos en el mensaje sobre la importancia de la memoria familiar.

La frase “Recuérdame”, que se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la película, resume el significado de una historia en la que recordar a los seres queridos representa una manera de mantener vivo su legado.

Su impacto también quedó reflejado en la temporada de premios. La producción obtuvo dos premios Oscar en 2018, en las categorías de Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por “Recuérdame”, además de consolidarse como una de las películas animadas más reconocidas de aquella temporada.

Con el paso de los años, “Coco” mantiene un lugar especial entre las producciones que suelen regresar a las pantallas durante octubre y noviembre.

Su historia continúa conectando con distintas generaciones y recuerda que el Día de Muertos no solamente es una celebración de color y tradición, sino también una expresión de identidad, cariño y memoria que permanece viva en los hogares mexicanos.