Código Cerebro, el protocolo del IMSS para atender urgencias neurológicas en Durango, ¿de qué trata?

Los pacientes que presentan una Enfermedad Vascular Cerebral (EVC) requieren un diagnóstico y tratamiento oportunos. En caso de una urgencia, la atención debe brindarse durante los primeros 60 minutos, conocidos como la Hora Dorada.

En Durango, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 del IMSS informó que cuenta con una estrategia Código Cerebro, un protocolo institucional que permite actuar de manera inmediata ante una urgencia neurológica, incrementando las posibilidades de recuperación y disminuyendo el riesgo de secuelas permanentes.

La directora del hospital, la doctora Hilda Alejandra Salazar Ortiz, explicó que la estrategia coordina la atención desde el primer contacto del paciente con el servicio de Urgencias, mediante un protocolo que articula a los diferentes niveles de atención.

Señaló que, en una Enfermedad Vascular Cerebral , mientras más rápido se atienda al paciente, da mayores posibilidades de preservar sus funciones neurológicas y evitar complicaciones.

Por ello, destacó la importancia de una respuesta médica inmediata, ya que esta enfermedad es una de las principales causas de discapacidad y muerte en el país.

PREVENCIÓN

En estadistica una de cada cuatro personas puede presentar una Enfermedad Vascular Cerebral a lo largo de su vida, por eso identificar los síntomas y buscar atención médica inmediata puede hacer la diferencia entre una recuperación favorable y una discapacidad permanente.

La especialista precisó que ocho de cada diez casos pueden prevenirse mediante el control de factores de riesgo, como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, colesterol elevado y tabaquismo.

Indicó que la prevención es la herramienta más eficaz para disminuir la incidencia de esta enfermedad, por lo que recomendó adoptar un estilo de vida saludable.

Entre las principales medidas preventivas se encuentran realizar al menos 30 minutos de actividad física al día, mantener una alimentación equilibrada, reducir el consumo de bebidas azucaradas y evitar el tabaco, además de procurar un descanso adecuado.

La directora hizo un llamado a la población para reconocer oportunamente los principales signos de alarma, entre ellos la desviación de la boca o del rostro, la pérdida de fuerza o sensibilidad en un brazo o una pierna, así como la dificultad para hablar o comprender.

Ante cualquiera de estos síntomas, exhortó a acudir de inmediato al servicio de Urgencias del IMSS.