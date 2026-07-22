Código FN llega este 23 de julio a la Velaria de la Feria de Durango, ¿quiénes son?

La agrupación sinaloense Código FN se presentará este jueves en la Velaria de la Feria de Durango , donde ofrecerá un concierto en el que interpretará algunos de los temas que la han consolidado como una de las bandas representativas del regional mexicano.

¿Quiénes son Código FN?

Originarios de El Tamarindo, Culiacán, Sinaloa, los integrantes de Código FN iniciaron su trayectoria en 2008, construyendo una carrera dentro de la música norteña y el corrido.

A lo largo de estos años, la agrupación ha logrado posicionarse entre las favoritas del género gracias a un estilo que combina composiciones propias con un sonido característico que ha llegado a distintos escenarios dentro y fuera de México.

Al frente del grupo se encuentra Tito León, quien además de ser la voz principal participa como bajosextista, compositor y director de la agrupación. Bajo su liderazgo, Código FN ha desarrollado un repertorio que ha dado identidad al proyecto musical y le ha permitido mantenerse vigente dentro de la escena del regional mexicano.

El concierto en la Velaria de la Feria está programado para las 20:00 horas, con entrada libre para todo público.

El repertorio incluirá canciones como "Me gustas mucho", "Billetes verdes", "El Gabacho", "Cajeta" y "A la vida gracias".