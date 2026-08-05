Colapsa barda perimetral de la Secundaria 19 tras fuerte tromba en Durango

Las fuertes lluvias y rachas de viento registradas la tarde de este miércoles provocaron el colapso de una parte de la barda perimetral de la Escuela Secundaria número 19, ubicada al sur de la ciudad de Durango.

El derrumbe ocurrió en la parte posterior del acceso principal del plantel y dejó una gran cantidad de tabiques sobre la vía pública. Afortunadamente, hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Sin embargo, otro tramo de la estructura permanece vencido y visiblemente inclinado, por lo que todavía existe el riesgo de que termine por desplomarse.

Se recomienda a quienes circulen por las inmediaciones de la institución, en la zona de Chapultepec y el bulevar Primo de Verdad, extremar precauciones y evitar acercarse a la barda afectada.

La intensa precipitación, acompañada por fuertes ráfagas de viento, dejó diversas incidencias durante la tarde en la capital duranguense, las cuales continúan siendo reportadas por habitantes de distintos sectores.