Colapsa parte de Malecón de Mazatlán por fuerte oleaje; realizan cierre preventivo| VIDEOS

A través de redes sociales, mazatlecos han evidenciado cómo el fuerte oleaje ha causado daños en infraestructura en diversas zonas del puerto, debido a los fenómenos meteorológicos que se han presentado en el Océano Pacífico.

Los daños se han presentado en zonas como Olas Altas y la Zona Dorada, donde incluso el mar ha derribado palapas completas en donde estaban establecidos restaurantes y comercios.

Hoy por la mañana, un usuario subió un video en donde evidenció cómo parte del Malecón, en su parte central, frente a Pórtico, prácticamente se está hundiendo, lo que representa un riesgo para paseantes y turistas que caminan por la zona.

En el video se puede observar los estragos del mar, que tarde o temprano terminarán por hacer ceder varios metros de largo de la estructura que a principios del siglo fue remodelada con una inversión millonaria, permitiendo que Mazatlán contara con uno de los malecones más largos en América Latina.