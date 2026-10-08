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Colapsa parte de Malecón de Mazatlán por fuerte oleaje; realizan cierre preventivo| VIDEOS

Usuarios compartieron videos de los recientes daños que ha sufrido el puerto.

Colapsa parte de Malecón de Mazatlán por fuerte oleaje; realizan cierre preventivo| VIDEOS

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A través de redes sociales, mazatlecos han evidenciado cómo el fuerte oleaje ha causado daños en infraestructura en diversas zonas del puerto, debido a los fenómenos meteorológicos que se han presentado en el Océano Pacífico.

Los daños se han presentado en zonas como Olas Altas y la Zona Dorada, donde incluso el mar ha derribado palapas completas en donde estaban establecidos restaurantes y comercios. 

Hoy por la mañana, un usuario subió un video en donde evidenció cómo parte del Malecón, en su parte central, frente a Pórtico, prácticamente se está hundiendo, lo que representa un riesgo para paseantes y turistas que caminan por la zona. 

En el video se puede observar los estragos del mar, que tarde o temprano terminarán por hacer ceder varios metros de largo de la estructura que a principios del siglo fue remodelada con una inversión millonaria, permitiendo que Mazatlán contara con uno de los malecones más largos en América Latina.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Mazatlán malecón mazatlán oleaje Mazatlán zonas, fuerte, Mazatlán, presentado

               

                
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