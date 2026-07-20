Colapsa puente en carretera Coyotes-San Miguel, por fuertes lluvias en San Dimas; cierran circulación

Las fuertes lluvias registradas en el municipio de San Dimas, provocaron el colapso de una parte del puente ubicado sobre la carretera Coyotes-San Miguel de Cruces, por lo que fue cerrada la circulación vehicular en esa ruta.

Las precipitaciones que se han presentado en gran parte de la sierra de ese municipio ocasionaron el incremento en los niveles de arroyos y ríos. Como consecuencia, en el kilómetro 107 de la citada carretera, a la altura de la comunidad de Vencedores, colapsó una sección del puente.

Cierre de circulación es total

El daño fue dado a conocer inicialmente a través de redes sociales, donde se alertó a automovilistas y transportistas para que evitaran transitar por ese tramo debido al riesgo de un colapso mayor de la estructura.

El incidente ocurrió el sábado pasado. Un día después, el alcalde José Antonio Villegas Sarabia acudió al lugar para supervisar los daños e informó inicialmente que solo se permitía el paso de vehículos ligeros, mientras que la circulación permanecía restringida para unidades de carga y camiones.

Sin embargo, horas más tarde la Presidencia Municipal informó, mediante un comunicado difundido en redes sociales, el cierre total de la carretera Carboneras-San Miguel de Cruces, debido al colapso del puente en el tramo comprendido entre San Miguel de Cruces y Coyotes.

El Gobierno Municipal precisó que la única vía alterna disponible es por la comunidad de San Ignacio, por donde fue desviado el tránsito vehicular.

Las autoridades permanecen a la espera de la evaluación que realizarán la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado para determinar la magnitud de los daños y definir cuándo podrán iniciar los trabajos de reparación del puente.