Colectivo Buscando Emilios suma 55 desaparecidos en Sinaloa y Zacatecas; exigen avances

Un total de 55 personas originarias de Durango desaparecieron en Sinaloa y Zacatecas, de acuerdo con los registros del colectivo Buscando Emilios, que concentra 50 casos en territorio sinaloense y cinco más en Zacatecas.

De los casos de Sinaloa, 40 corresponden a desapariciones ocurridas en los últimos 12 meses, lo que mantiene la preocupación de las familias ante el incremento de estos casos.

Carmen Soto, integrante del colectivo, señaló que la mayoría de los desaparecidos en Sinaloa tiene como última ubicación conocida la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia.

En ese grupo también se encuentran 10 adolescentes, todos hombres, cuyas familias continúan a la espera de respuestas sobre su paradero.

La representante aclaró que no sería responsable hablar de un incremento general sin cotejar los datos con la Fiscalía, pero sostuvo que los registros que mantiene el colectivo muestran un aumento en las desapariciones, particularmente entre menores de edad.

En el caso de Sinaloa, explicó que la mayor parte de los registros corresponde a personas desaparecidas entre 2024 y 2026, aunque existen casos que acumulan varios años sin resolverse.

Uno de los más recientes es el de José Ricardo, un menor originario de Durango cuya última ubicación fue en Mazatlán, hace aproximadamente tres o cuatro meses.

A los 50 casos registrados en Sinaloa se suman cinco personas desaparecidas en Zacatecas, entre ellas dos menores de edad, de acuerdo con la información del colectivo.

Carmen Soto lamentó que, pese al tiempo transcurrido y las solicitudes de intervención realizadas ante las autoridades, las familias continúen sin obtener avances suficientes.

Indicó que los agentes ministeriales argumentan una elevada carga de trabajo, con alrededor de 800 carpetas de investigación por Ministerio Público y apenas dos policías investigadores asignados.

La integrante de Buscando Emilios señaló que las familias necesitan búsquedas específicas en los lugares donde existen indicios sobre el paradero de sus seres queridos, en lugar de acciones generalizadas que, en ocasiones, repiten recorridos y revisiones que ellas mismas ya realizaron.

También expresó preocupación por las muestras genéticas tomadas a los familiares de personas desaparecidas, pues no cuentan con certeza de que hayan sido procesadas y cotejadas con los registros de personas sin identificar.

Por ello, buscan acercarse directamente al área de servicios periciales en Sinaloa para conocer el estado de los análisis.

A las dificultades de investigación se suma el costo de las búsquedas.

Las familias deben cubrir buena parte de los gastos de traslado, hospedaje, alimentación y herramientas, con apoyos institucionales que consideran limitados.

Soto indicó que dos madres integrantes del colectivo incluso perdieron sus empleos por dedicarse a buscar a sus hijos.