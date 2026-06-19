Colectivo católico convoca a duranguenses a una jornada por la paz

Como parte de las acciones del Diálogo Nacional por la Paz, un colectivo impulsado principalmente por la iglesia católica para la reconstrucción del tejido social, se convocó este sábado 20 y domingo 21 de junio a una jornada por la paz .

“Este 20 de junio recordamos a los líderes religiosos asesinados, a los miles de desaparecidos, a las familias que viven la violencia, a los comerciantes que sufren la extorsión y a los bosques talados de manera clandestina. Es un día para hacer memoria del dolor que nos tiene de pie en cada rincón de México y convocar a todos los sectores de la sociedad a redoblar el esfuerzo para sembrar la paz”, se estableció a través de un comunicado.

En el marco del cuarto aniversario de este movimiento, se hizo referencia a que es un gran reto construir una comunidad responsable y participativa capaz de decidir su propio destino. “La violencia encierra a las personas e inhibe la participación social favoreciendo la imposición de proyectos e ideas criminales. El proceso de construir la paz implica salir al encuentro de los demás para sanar, participar y tener un criterio propio. El camino de la paz se construye de manera comunitaria con la gran diversidad de actores sociales”.

Por lo que se estableció que “construir hoy la paz implica sanar la herida de los desaparecidos, pensar en la juventud abandonada e imaginar la institucionalidad que México necesita. Esa herida se sana con verdad, con voluntad política y reparación del daño. Esos jóvenes se incluyen con atención a sus necesidades y la creación de redes de apoyo. Y esa institucionalidad se renueva con la participación ciudadana”.

Ante ello, recuperar la paz exige la creación de espacios de diálogo. “En este 4° aniversario nos unimos a la demanda social de tener candidatos o candidatas a puestos de elección popular con integridad como una condición fundamental para construir la paz. Necesitamos autoridades con libertad para poner límites a los grupos delictivos dentro y fuera de las instituciones”.

Acciones contempladas

Se exhortó a que en todo el país se lleven a cabo tres acciones para visibilizar el rechazo a la violencia.

En tal sentido, se instó a colocar este 20 de junio un listón o banderín blanco en la puerta de la casa, la escuela o lugar de trabajo para hacer visible el compromiso por la paz, el diálogo, la reconciliación o la esperanza.