Colectivo Cuerda Floja estrenará 'Rayo' en el Teatro de la Juventud: fecha y hora

La compañía Colectivo Cuerda Floja prepara el estreno de “Rayo”, una obra basada en el cuento “Niño Rayo”, de la escritora Arely León Sánchez, que llevará al escenario una aventura donde la fantasía, la naturaleza y la tradición oral se entrelazan para hablar sobre la pertenencia y el amor familiar. La propuesta, dirigida y adaptada por José Ángel Soto, está concebida para públicos a partir de los siete años de edad.

La puesta en escena tendrá su primera función el próximo 29 de septiembre a las 10:00 horas en el Teatro de la Juventud “Rosaura Revueltas”, mientras que la presentación oficial se realizará el 1 de octubre en el mismo recinto, con un costo de 50 pesos por persona.

Entre nubes y mitología

La historia sigue a Rayo, un ser que habita entre las nubes en el mundo de quienes hacen llover. Todo cambia cuando cae a la Tierra y llega como una recién nacida, donde es encontrada por Magdaleno y su esposa Soco, quienes la reciben con el cariño de unos padres y la crían en un hogar rodeado por la naturaleza.

Mientras tanto, sus hermanos mayores, los jóvenes Tlaloques Atlaud y Atlix, descubren que la menor ha desaparecido y emprenden una búsqueda para encontrarla antes de que Tláloc, su padre, desate terribles inundaciones sobre la Tierra. La trama combina referencias a la cosmovisión mesoamericana con una narración accesible para el público infantil y familiar.

Con una duración de 45 minutos, la obra apuesta por un lenguaje escénico que integra actuación, música en vivo, máscaras, marionetas y percusiones para construir un universo visual y sonoro que acompaña el recorrido de sus personajes.

Con esta producción, Colectivo Cuerda Floja apuesta por acercar al público duranguense a una historia que recupera imaginarios de la mitología mexicana, y que además, se relaciona con otra de sus montajes, “El pozo de los mil demonios”.