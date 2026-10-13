Colectivo Cuerda Floja presenta la obra de títeres 'El señor de los dulces'

Como parte de las actividades del Festival Revueltas 2026, el Colectivo Cuerda Floja presentó la puesta en escena “El señor de los dulces”, una propuesta de teatro de títeres que invita al público a reflexionar sobre la importancia de la autoestima, la comunicación y el cuidado de la salud física y emocional.

La primera función se llevó a cabo en el Teatro de la Juventud “Rosaura Revueltas”, mientras que la segunda fue en el municipio de San Juan del Río.

Escrita por Ana Herrera y José Ángel Soto, bajo la dirección de este último, la obra presenta una farsa a manera de fábula en la que un niño común y sencillo, afectado por la depresión, la falta de autoestima y las dificultades de comunicación, conoce al Señor de los Dulces, un personaje cuyos productos representan una amenaza para su salud y bienestar emocional.

Teatro de títeres

Mediante el uso de títeres de guante y siluetas animadas, la historia desarrolla una aventura que plantea la importancia de reconocer las influencias perjudiciales y encontrar herramientas para enfrentarlas . El elenco está integrado por Andrey Galván y Alejandro Muñoz, quienes dan vida a los personajes de esta propuesta dirigida al público infantil y familiar.

El Colectivo Cuerda Floja es una agrupación dedicada a la creación, producción y difusión de las artes escénicas, que combina el trabajo actoral con los títeres para desarrollar un lenguaje teatral poético y explorar mundos imaginarios y formatos experimentales. Desde 2007, ha construido una trayectoria en circuitos nacionales e internacionales, con participaciones en festivales, muestras, residencias artísticas y programas institucionales.

Entre sus antecedentes destacan la 34.ª y 45.ª Muestra Nacional de Teatro, Festín de los Muñecos 2019, Macao Youth International Theatre Festival 2019 y diversas colaboraciones en encuentros escénicos de Asia, América, Europa y Medio Oriente. Su trabajo también contempla actividades de formación, investigación y gestión cultural, con especial atención al desarrollo de públicos y al intercambio artístico.