Colectivo de búsqueda localiza tres osamentas en fosas clandestinas de Concordia, Sinaloa

Este lunes 15 de junio, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó el hallazgo de tres osamentas humanas en el poblado El Verde, municipio de Concordia, mismas que fueron localizadas durante trabajamos de búsqueda por parte del colectivo "Por las Voces sin Justicia.

Dicho hallazgo ocurrió durante este fin de semana, en donde los integrantes de este grupo se dieron cita a esa localidad y comenzaron con los trabajos de exploración y excavación, luego de horas de intensas labores, dieron aviso de lo encontrado.

Según la información que compartieron en sus redes sociales, la zona donde fueron localizados eran donde existían indicios sobre la posible presencia de fosas clandestinas.

Las activistas señalaron que durante la jornada no contaron con el apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, por lo que tuvieron que cubrir por cuenta propia los gastos relacionados con su traslado y actividades en campo.

Tras localizar una primera osamenta, las buscadoras notificaron de inmediato a la Fiscalía para solicitar la presencia de peritos y personal especializado. No obstante, las labores continuaron debido a información previa que apuntaba a la posible existencia de más restos humanos enterrados clandestinamente en el área.

Posteriormente, personal de la dependencia acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes y confirmó el hallazgo de tres osamentas. Los restos fueron recolectados y trasladados al Servicio Médico Forense, donde se les practicarán los estudios periciales necesarios para determinar su identidad.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre la temporalidad de los restos ni sobre posibles líneas de investigación derivadas de este hallazgo.