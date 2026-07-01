Colectivos de Durango gestionan acompañamiento para jornadas de búsqueda en Sinaloa

En El Salto, Pueblo Nuevo, Durango, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre integrantes del colectivo Buscando Emilios, La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Durango y autoridades del estado de Sinaloa, se informó por parte de la Secretaría General de Gobierno.

Se dio a conocer que la reunión contó con la presencia de Karina Elizabeth Márquez, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, Nora Patricia Figueroa, subsecretaria de Derechos Humanos; y Gloria Uriarte, comisionada estatal de Atención Integral a Víctimas.

El objetivo principal fue gestionar el apoyo y acompañamiento de dichas instituciones para la realización de jornadas de búsqueda en el estado de Sinaloa, así como coordinar la asignación de recursos, traslados y seguridad para el colectivo.

De esta forma, las madres buscadoras siguen realizando labores para la localización de sus hijos; y se colocaron también fichas de búsqueda en lugares concurridos.