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Colectivos de Durango gestionan acompañamiento para jornadas de búsqueda en Sinaloa

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CLAUDIA BARRIENTOS
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En El Salto, Pueblo Nuevo, Durango, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre integrantes del colectivo Buscando Emilios, La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Durango y autoridades del estado de Sinaloa, se informó por parte de la Secretaría General de Gobierno.

Se dio a conocer que la reunión contó con la presencia de Karina Elizabeth Márquez, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, Nora Patricia Figueroa, subsecretaria de Derechos Humanos; y Gloria Uriarte, comisionada estatal de Atención Integral a Víctimas.

El objetivo principal fue gestionar el apoyo y acompañamiento de dichas instituciones para la realización de jornadas de búsqueda en el estado de Sinaloa, así como coordinar la asignación de recursos, traslados y seguridad para el colectivo.

De esta forma, las madres buscadoras siguen realizando labores para la localización de sus hijos; y se colocaron también fichas de búsqueda en lugares concurridos.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: DESAPARECIDOS Sinaloa,, búsqueda, Comisión, estado

               

                
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