Colegio Inglés de Durango emite comunicado tras corona fúnebre que apareció en el plantel

Este lunes 31 de agosto, todos los alumnos de educación básica del país volvieron a las aulas para el nuevo ciclo escolar 2026-2027, sin embargo, el Colegio Inglés de Durango en Culiacán vivió un momento de tensión tras la aparición de una corona fúnebre y amenazas horas antes del ingreso.

De acuerdo a medios locales de Sinaloa, el objeto apareció junto con un mensaje escrito en la barda donde está el nombre de la institución.

La situación alarmó a los habitantes del lugar y al propio personal de la escuela privada, quienes llamaron a las autoridades correspondientes para denunciar el hecho.

A través de un comunicado fue confirmada la situación; sin embargo, la institución dijo que ya hay una investigación abierta para esclarecer el hecho y pidió a la comunidad estudiantil, docentes y personal mantener la calma.

"Confirmamos que la situación fue identificada y atendida. Estamos trabajando en coordinación con la Fiscalía, quie ha establecido la rpesencia permanente de corporaciones de seguridad en inmediaciones de nuestra institución, como parte del protocolo de investigación. Solicitamos a nuestra comunidad mantener la calma y continuar con sus actividades habituales, atendiendo en todo momento las indicaciones emitidas por la institución y las autoridades", se lee.

Este escrito ha sido difundido por Noroeste, quienes manifiestan que los hechos se habrían registrado durante la noche del domingo 30 de agosto.

Latinus informó que la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez, aseguró que ya se está investigando y se mantiene contacto con la institución.