Colegio Militarizado Nuevo México mantendrá actividades mientras SEP define medidas

El Colegio Militarizado Nuevo México informó que continuará con sus actividades para el próximo ciclo escolar mientras las autoridades educativas definen el alcance de la instrucción emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), respecto a las escuelas militarizadas en el país.

La institución informó que mantiene abiertos sus procesos de inscripción y tiene previsto iniciar su curso de inducción el próximo 3 de agosto, en espera de las determinaciones que adopte la autoridad estatal. La postura surgió luego de que la SEP ordenó revisar y retirar las autorizaciones a planteles de educación básica que operen bajo esquemas o denominaciones militarizadas, tras una serie de casos de violencia registrados en otras entidades del país.

Bernardo García, director y primer comandante del Colegio Militarizado Nuevo México, señaló que el anuncio corresponde a una decisión de carácter nacional y consideró que serán las secretarías de Educación de cada estado las que determinen la manera en que se aplicará la disposición.

En el caso de Durango, explicó que el Colegio funciona con un manual interno de operación y un proceso de admisión que inicia con una entrevista entre los padres de familia y la dirección, seguida de una valoración por parte del área de psicología.

Actualmente el plantel ofrece educación primaria, secundaria y preparatoria, mientras que el nivel preescolar permanece sin actividades desde la pandemia. La matrícula ronda los 100 alumnos, de acuerdo con el directivo.

Al ser cuestionado sobre el concepto de “militarizado”, el director del plantel sostuvo que la institución lo entiende como un modelo enfocado en fomentar hábitos de disciplina, orden y responsabilidad entre los estudiantes, en coordinación con las familias. Entre los compromisos que promueve mencionó el descanso adecuado, la reducción del tiempo frente a pantallas y el establecimiento de rutinas diarias.

A la par, el directivo rechazó que en el plantel existan prácticas de maltrato hacia los alumnos. Afirmó que cualquier inconformidad presentada por madres o padres de familia se atiende mediante procedimientos internos y diálogo con las partes involucradas.

Añadió que uno de los principios del Colegio es mantener comunicación permanente entre los estudiantes y sus familias, para que cualquier situación ocurrida dentro de la institución sea informada de manera inmediata.

También destacó que el Colegio trabaja bajo un esquema de educación incluyente, con atención a estudiantes con distintas condiciones de aprendizaje, complementando la formación académica con actividades artísticas, deportivas y de disciplina.

Mientras las autoridades educativas estatales determinan la aplicación de la medida anunciada por la SEP, el Colegio Militarizado Nuevo México mantiene sin cambios su calendario de actividades e inscripciones para el próximo ciclo escolar.