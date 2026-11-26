Tres personas que viajaban a bordo de un automóvil compacto perdieron la vida este jueves, tras verse involucradas en un accidente carretero en territorio duranguense, en el que también resultaron heridas dos mujeres.

Las labores de auxilio se concentraron en las inmediaciones del entronque hacia la comunidad de Gerónimo Hernández.

En ese punto quedaron siniestrados un Nissan March de color rojo y una camioneta Toyota Hilux, luego de que ambas unidades chocaran de frente, en un percance en el que también se registró una volcadura.Las dos mujeres que sobrevivieron al accidente fueron trasladadas a la clínica número 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en Guadalupe Victoria, para recibir atención médica.

En tanto, los cuerpos de las tres personas fallecidas quedaron atrapados en el interior del automóvil compacto, de acuerdo con la información preliminar.

El hecho de tránsito se registró a la altura del kilómetro 63 de la vía libre que comunica Guadalupe Victoria con Francisco I. Madero.