Colocan cerdo rosa de peluche junto a otro hombre asesinado en Sinaloa, ¿cuál es su significado?

La mañana de este viernes se informó sobre un caso más de asesinato en Sinaloa, en el cual colocan un cerdo rosa de peluche a manera de mensaje.

Tercer caso

El reporte fue recibido desde la zona del mercadito Rafael Buelna, en el primer cuadro de la capital del estado, donde un hombre de apariencia joven fue asesinado a balazos y le colocaron un cerdo rosa de peluche.

Este sería el tercer caso, con las mismas características, que se registra en el transcurso del mes.

Investigan móvil del ataque

Las autoridades de seguridad pública atendieron un reporte de detonaciones de armas de fuego, y al acudir a la calle Hermenegildo Galeana, casi a la entrada de un pequeño hotel, encontraron a una persona del sexo masculino asesinada a balazos.

Se dio a conocer que la víctima llevaba en sus hombros una mochila y no portaba identificación , por lo que se iniciaron los trabajos de identificación e investigación sobre el móvil para identificar a sus atacantes.

Los investigadores y peritos de la Fiscalía General del Estado documentaron que a la víctima le dejaron un cerdo de peluche de color rosa, similar a los que han sido encontrados en otros dos asesinatos anteriores en la capital del estado .

Casos anteriores

El pasado día 15 de mayo, en una de las calles del fraccionamiento Infonavit Solidaridad, el adolescente Carlos René "N", de 17 años, fue asesinado de varios disparos mientras caminaba con un teléfono celular en sus manos.

Al joven, estudiante de bachillerato, sus agresores le colocaron un cerdo de peluche de color rosa , sin que las autoridades judiciales informaran si esta tenía un significado en la muerte de esta persona.

Dos días después de este homicidio, en una de las calles de la colonia Rubén Jaramillo, otra persona de apariencia joven fue blanco de disparos de armas de fuego y junto a su cuerpo fue encontrado un peluche rosa con la figura de un cerdo.

¿Cuál es el significado del cerdo rosa de peluche?

La información consultada en internet indica que tanto autoridades como fuentes de seguridad en Sinaloa señalan que el peluche de cerdo de color rosa encontrado en varias escenas de crímenes funciona como una presunta "firma criminal".

Y aunque no existe un comunicado oficial, el uso repetido de estos objetos en cuerpos abandonados en la vía pública sugiere varias posibilidades, por ejemplo:

Advertencia o mensaje: Podría tratarse de un sello utilizado por grupos delictivos para adjudicarse los homicidios, marcar territorio o enviar un mensaje intimidatorio a facciones rivales , pues en esta zona se han utilizado diversos artículos (sombreros, cajas de pizza o carritos de juguete) con intenciones similares.

Cuando ocurrieron los primeros casos se llegó a especular que las víctimas llevaban consigo los peluches, pero los hallazgos subsecuentes reforzaron la teoría de que son colocados intencionalmente por los agresores.