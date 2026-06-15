Colocan luminarias de larga vida útil en bulevar Primo de Verdad

Para mejorar la percepción de seguridad en algunas zonas de la ciudad de Durango y del área urbana, se anunció la colocación de luminarias LED, una tecnología que requiere poco mantenimiento y garantiza una mayor durabilidad.

El regidor Alejandro Gurrola Alcaraz comentó que la instalación de nuevas luminarias en la ciudad mejorará la percepción de seguridad y, además, generará un ahorro de energía, para ser más amigables con el medio ambiente.

Precisó el caso del bulevar Primo de Verdad, donde ya se instalaron 135 luminarias de 100 watts, las cuales tendrán una vida útil de al menos 10 años.

En el caso de la zona rural, dijo que llegarán luminarias a localidades como El Durazno, El Pueblito, El Nayar y El Tunal, lugares donde ya se había solicitado alumbrado.

Añadió que se está apostando por la modernización tecnológica, por lo que se invertirá en más luminarias con ese tipo de instalación.

Gurrola Alcaraz indicó que una mayor iluminación contribuye a generar seguridad entre la ciudadanía.