Colombia no permitió ingreso de rescatistas militares, pero México mantiene ayuda humanitaria

Durante su conferencia de prensa de este jueves 13 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que debido a requisitos de certificación, el gobierno de Colombia no aprobó el ingreso de la brigada de rescate del Ejército mexicano para colaborar en las labores tras el sismo de magnitud 7.4 del lunes.

La mandataria federal aclaró la información que había ofrecido el miércoles, cuando señaló que rescatistas militares mexicanos habían viajado a Colombia junto con los primeros cargamentos de ayuda humanitaria.

“Ayer comenté que a Colombia habían ido los rescatistas, la brigada de rescatistas del Ejército, pero no”, rectificó.

Explicó que Colombia solicitó una certificación adicional para permitir el despliegue del equipo mexicano , que permanece preparado para trasladarse al país suramericano en caso de recibir autorización.

“Pidieron certificación por parte de Colombia, están certificados, pero ahora piden otra certificación”, señaló.

Destaca experiencia internacional

La presidenta destacó la experiencia internacional del grupo y aseguró que “han ido a 98 países a rescatar y a trabajar por la gente solidariamente”.

Sin embargo, señaló que aunque la brigada de rescatistas no fue aprobada por el Gobierno de Colombia, “está lista para salir en cualquier momento”.

México mantiene ayuda humanitaria

La decisión no afecta el envío de asistencia humanitaria mexicana. Aviones C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana transportan despensas, insumos médicos y otros materiales solicitados por las autoridades colombianas.

“Pidieron apoyo para despensas, agua, medicamentos. Entonces, (el gobierno) envió las despensas, el agua, los medicamentos. Y bueno, ahí está el ofrecimiento. Ya depende de ellos, pues, si necesitan, si apoyan el envío de la brigada a Colombia”, enfatizó.

México comenzó el miércoles un operativo que contempla el envío de 58.5 toneladas de ayuda entre el 12 y el 14 de agosto, después de que el Gobierno colombiano comunicara a la Cancillería mexicana sus necesidades específicas.