Colombiana reporta robo de dinero en hotel del Centro de Durango; establecimiento logra acuerdo

Una mujer originaria de Colombia, denunció el presunto robo de dinero en efectivo mientras se hospedaba en un hotel de la Zona Centro de la ciudad de Durango. El caso movilizó a elementos de la Policía Municipal, aunque finalmente las partes alcanzaron un acuerdo sin que se reportaran personas detenidas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas del lunes 13 de julio en un establecimiento ubicado sobre la calle 5 de Febrero, en el hotel denominado Rincón de Jesusita, donde los agentes acudieron tras recibir un reporte por un señalamiento de robo.

La afectada fue identificada como Jeimi, de 29 años de edad, estilista profesional y originaria de Colombia, quien informó a los policías que actualmente reside en Guadalajara. Según su versión, salió del hotel para realizar unas compras y, al regresar cerca de las 18:00 horas, encontró que su habitación había sido aseada sin que ella hubiera autorizado el ingreso del personal.

Al revisar sus pertenencias, la huésped aseguró que de su cartera hacía falta la cantidad de mil pesos en efectivo, por lo que acudió a la recepción para reportar lo sucedido y solicitar la intervención de las autoridades.

Durante la atención del incidente, los oficiales se entrevistaron con la recepcionista del establecimiento, identificada como Clara, de 47 años de edad, quien participó en las gestiones para resolver la inconformidad planteada por la visitante.

Tras el diálogo entre ambas partes, la administración del hotel propuso una compensación consistente en dos noches adicionales de hospedaje sin costo, con un valor aproximado de 599 pesos cada una, oferta que fue aceptada por la reportante.

Al alcanzarse un acuerdo voluntario, el incidente quedó concluido en el lugar sin necesidad de realizar aseguramientos o poner personas a disposición de la autoridad ministerial.

Los elementos de la Policía Municipal se retiraron una vez que ambas partes manifestaron su conformidad.

Las autoridades recordaron que, en caso de considerar que se cometió un delito patrimonial, las personas afectadas tienen el derecho de presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango para que se realicen las investigaciones que procedan.