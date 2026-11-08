Colonias en Durango deben tener mínimo 9% de áreas verdes

Cada colonia o fraccionamiento nuevo en el municipio de Durango debe cumplir con ciertos requisitos para ser aprobado por la Comisión de Gestión Territorial y Vivienda. Entre los aspectos que se revisan está que cuente con un porcentaje mínimo de áreas verdes, que debe ser de entre el 9 y el 15 por ciento .

Dentro de estos proyectos se incluye el fraccionamiento Durango Tierra del Cine, promovido por el Instituto Municipal de Vivienda (INMUVI), por lo que también debe apegarse al Reglamento de Construcción Municipal.

La regidora Gabriela Hernández López explicó que “la planeación inicial efectivamente es que haya árboles, que haya área verde, un área donde los niños puedan salir a jugar, los adultos mayores y también las familias puedan caminar y hacer deporte”.

Reconoció que en el caso de las colonias y fraccionamientos que tienen muchos años de haberse fundado, también se les dará seguimiento para que cumplan con lo establecido en el Reglamento.

Ante la Comisión y junto con la Dirección de Desarrollo Urbano, los desarrolladores de vivienda presentan los planos y el proyecto de la zona habitacional. En ese momento se revisa que cuente con las áreas verdes correspondientes.

Además de contribuir al bienestar de las familias, señaló que estos espacios también deben beneficiar a los animales, tanto mascotas como especies silvestres, entre ellas pájaros y ardillas .

Como resultado, se logra una mejor imagen urbana, pero principalmente se generan espacios de naturaleza, pues destacó que la ciudad no debe poblarse únicamente de cemento.

“Tenemos que tener para controlar el calor, efectivamente, el oxígeno, nuestras áreas verdes con jardines, árboles y le haremos seguimiento para que todos los fraccionamientos sigan cumpliendo”.