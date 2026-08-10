Comerciante de elotes de la Plaza de Armas sigue con la venta pese a queja por falta de higiene

El permiso trimestral para la venta en vía pública de un comerciante de elotes en la Plaza de Armas, que fue exhibido en un video por incumplir las normas de higiene en la preparación de alimentos, y realizar sus necesidades fisiológicas en la vía pública, será sometido a votación para su permanencia en septiembre.

Tras la denuncia pública realizada por comensales sobre el comerciante, las autoridades municipales acudieron a realizar una inspección. Sin embargo, será la Comisión de Actividades Económicas la que determine, mediante votación, si se le retira el permiso o se le continúa otorgando para el próximo trimestre.

Las autoridades reportaron que el puesto no contaba con el dictamen de Salud, ni de Protección Civil; además, se tomaron muestras de los alimentos para determinar qué resultados arroja el análisis.

El director de Inspección Municipal, Ubaldo Salazar Chávez, expresó: “En cuanto nosotros nos dimos cuenta en las redes sociales de que subieron ese video, acudimos a este puesto semifijo con venta de elotes. Se levantó un acta de inspección por falta de los certificados médicos y por falta del dictamen de Protección Civil, porque maneja gas y anafre”.

Dijo que el acta de inspección se envió al Juzgado Cívico para la sanción correspondiente y que ahora se está a la espera del muestreo de alimentos que se envió al laboratorio de la Secretaría de Salud.

Sigue con la venta

De acuerdo con los resultados del muestreo, se hará la valoración en la Comisión de Actividades Económicas para determinar si se le niega el permiso.

Mientras se resuelve la situación administrativa y la responsabilidad que pudiera resultar, el funcionario confirmó que el puesto continúa con sus actividades.

“Sigue operando, no se hizo la clausura porque ese video lo subieron días después de cuando pasó ese tema, ese hecho. Entonces nosotros acudimos, se levantó el acta de inspección para la sanción correspondiente y está el muestreo; estamos en espera del resultado”.

Apuntó que el comerciante lleva muchos años vendiendo en la Plaza de Armas y anteriormente había tenido permisos anuales; después continuó con los permisos trimestrales, tras el cambio realizado por la Comisión de Actividades Económicas.

Indicó que este cambio se realizó con el objetivo de tener un mayor ordenamiento y una revisión constante de los comerciantes que están instalados en la Plaza.

En el caso de incumplimientos por comerciantes de la Plaza, señaló que se han aplicado otras actas de inspección, pero por incumplimientos de horarios y días, además de la instalación de toldos sin permiso. Sin embargo, no se había sancionado a nadie por incumplir las normas de higiene.