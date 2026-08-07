Comerciantes culpan a AMD por inundación en Primo de Verdad; tomarán acciones legales

Las intensas lluvias registradas el pasado miércoles dejaron cuantiosas pérdidas materiales en los comercios de la avenida Primo de Verdad. De acuerdo con los comerciante de la zona, las inundaciones se agravaron debido a que Aguas del Municipio tapó con concreto tres rejillas de captación pluvial desde febrero de este año , sin ofrecer una solución alternativa para el desahogo del agua.

“Prácticamente decidieron que, en vez de invertir en nuevas rejillas, era mejor taparlas”, denunció la empresaria Mercedes Fernanda Soria, propietaria de una carnicería ubicada dos cuadras antes del Arroyo Seco. “No hicieron nada, no canalizaron para prevenir esta situación de inundación que siempre ha existido, y aquí están las consecuencias”.

Soria estimó inicialmente sus pérdidas en 120 mil pesos, aunque dijo que la cifra aumentará debido a que el agua alcanzó metro y medio de altura, dañando vitrinas y congeladores. Pese a la magnitud del impacto, señaló que ninguna autoridad municipal se ha acercado a brindarle apoyo a ella ni a otros comerciantes de la zona, a excepción de una breve visita del Alcalde a un restaurante de mariscos cercano. La única atención recibida hasta el momento fue por parte de la Secretaría de Salud, que acudió únicamente a entregar plata coloidal para clorar el agua.

ACCIONES LEGALES EN PUERTA

Ante la falta de respuesta institucional, la empresaria anunció que iniciará acciones legales contra el Municipio a través de un abogado. Confirmó que al menos cuatro empresarios de la zona enfrentan daños similares, entre ellos la dueña de una ferretería que registró pérdidas mayores en insumos como bultos de cemento, mortero y una camioneta de trabajo , quien también interpondrá una demanda.

A las pérdidas en infraestructura y mercancía se suma la falta de energía eléctrica, servicio que ha permanecido suspendido desde el miércoles. Pese a que se han generado múltiples reportes ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el personal de la paraestatal únicamente ha acudido a levantar folios sin restablecer el suministro.

Para poder operar y atender pedidos, la emprendedora tuvo que reparar por cuenta propia las cortinas de su local y rentar dos plantas de luz a fin de mantener en marcha sus congeladores. Sin embargo, trabaja actualmente sin líneas telefónicas, internet, cámaras de seguridad ni sistema de cobro.

Respecto a las obras de drenaje, a añadió que personal de Aguas del Municipio acudió recientemente a reinstalar desagües del otro lado del Arroyo Seco, donde no se registraron inundaciones, dejando pendiente el tramo anterior al cauce, a la altura de Bodega Aurrerá, donde la afectación fue mayor.