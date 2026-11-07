Comerciantes de Durango se preparan para una buena temporada económica, señala regidor

Durante esta temporada del año, correspondiente a noviembre y diciembre, las autoridades reconocen que se trata de una buena época para la actividad económica de los comerciantes, por lo que hacen un llamado a mantener las ventas, pero siempre respetando el reglamento.

Luego de que pasó la romería del Día de Muertos en el Panteón de Oriente, en la que participaron alrededor de 800 puestos, se reconoció que hubo opiniones encontradas respecto a las ventas generadas durante esos tres días.

Aunque no se cuenta con una evaluación precisa de las ventas, algunos comerciantes comentaron que tuvieron mejores resultados comparado a años anteriores, mientras que otros señalaron que sus ventas disminuyeron, explicó el regidor Ariel Maa López.

De manera general, indicó que los comerciantes se preparan para una buena temporada, pues a partir de noviembre esperan una mayor actividad económica que les permita llevar el sustento a sus hogares.

COBROS IRREGULARES

Recordó que los espacios públicos son de todos, pero es necesario ajustarse a la reglamentación y evitar cobros por el uso de la vía pública, como ocurrió alrededor del Panteón de Oriente, donde algunos vecinos cobraron por permitir el estacionamiento durante la romería.

Maa López manifestó su preocupación por los cobros irregulares que algunos vecinos realizaron a ciudadanos por permitirles estacionarse frente a sus domicilios, situación que dijo haber observado personalmente durante la romería.

Finalmente, reconoció la coordinación entre las dependencias municipales para que eventos como la romería se desarrollen sin incidencias.