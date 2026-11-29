Durante una reciente reunión entre representantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en todo el país, se hizo un llamado a construir un Acuerdo Nacional por la Formalidad, ante los 32.6 millones de personas que trabajan en la informalidad, cifra equivalente al 54.3 por ciento de la población ocupada.

Entre las propuestas empresariales destaca reducir al menos 50 por ciento la carga efectiva del impuesto sobre nóminas y establecer incentivos fiscales que faciliten la generación de empleos formales.

También se planteó eliminar trámites innecesarios y reducir la discrecionalidad de las autoridades, al considerar que procesos administrativos complicados pueden abrir espacios para la corrupción y cobros indebidos.

Como parte de esta estrategia, se dio a conocer que se invitó a dos mil ocho municipios a incorporarse a una plataforma de establecimientos mercantiles; 168 plataformas están listas y 25 ya operan. Además, se hizo un reconocimiento a los Kioscos Digitales Anticorrupción de Tijuana, que permiten presentar denuncias confidenciales y anónimas.

Medición de resultados

El compromiso firmado por representantes de Concanaco Servytur, Canacar, Canacintra y el G32, Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares, establece cuatro líneas de acción, entre las cuales destaca rechazar sobornos, pagos indebidos y cualquier práctica de corrupción; fortalecer los canales de atención, como el 089 y el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión; impulsar medidas que reduzcan espacios para la corrupción y faciliten la operación de los negocios; y establecer responsabilidades e indicadores para comprobar los avances.

Para evitar que el acuerdo quede solamente en una firma, se estableció una primera revisión a los 15 días y la presentación de un informe a los 30 días.