Comerciantes de la Plaza de Armas denuncian que los quieren retirar

En la Plaza de Armas del Centro Histórico de Durango son al menos 25 los comerciantes que se instalan con permiso para vender en la vía pública. La mayoría son familias que han permanecido en el lugar desde hace 30 o 40 años y que ahora denuncian que pretenden quitarlas.

La queja es contra la actuación de inspectores municipales, quienes, de acuerdo con el testimonio de los comerciantes, los están hostigando. Señalan que, además de cumplir con sus permisos, se les exigen lineamientos cada vez más estrictos y se les amenaza con retirarlos del lugar.

Aseguran que la presión que están ejerciendo sobre ellos tiene como objetivo quitarlos y, posiblemente, otorgar esos espacios a otras personas.

Apuntan que la mayoría de los negocios fueron emprendidos por sus familiares hace años y que algunos puestos tienen más de 30 o 40 años de actividad, la cual continúa a cargo de otros integrantes de la familia.

Para la mayoría de los comerciantes, las ventas en el Centro Histórico representan su única fuente de ingresos, por lo que no piensan trasladarse a otro espacio ni perder el que ya tienen.

Desconocen por qué se está presentando esta situación, pues señalan que siempre han estado dispuestos a colaborar y a seguir los lineamientos para mantener un ambiente armónico.

Hasta el momento, aseguran que no se retirarán, pues consideran que la plaza pertenece a la ciudadanía y no a las autoridades.

REVISIONES

Sobre este tema, el director de Inspección Municipal, Ubaldo Salazar Chávez, señaló que únicamente se ha pedido a los comerciantes de la Plaza de Armas que cumplan con las condiciones de sus permisos y respeten el giro autorizado.

Explicó que se les ha solicitado cumplir con lo establecido en el reglamento, como debe hacerlo cualquier comercio, pero negó que se busque retirarlos de la plaza.

Recordó que hace algunas semanas se realizó un operativo de revisión, durante el cual 14 comerciantes recibieron exhortos debido a que no mostraron sus permisos o no cumplían con el giro ni con las condiciones establecidas en sus autorizaciones. De ese total, 11 solicitaron permanecer más días en la plaza durante los eventos del Festival Revueltas.

“No es que no los queramos ahí, es que tienen permisos para ciertos días y es lo que deben cumplir”, expresó.

El funcionario explicó que algunos comerciantes tienen permisos para instalarse determinados días de la semana, mientras que todos pueden hacerlo los domingos. Por ello, es durante los fines de semana cuando se observa una mayor presencia de puestos.