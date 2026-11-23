Los comerciantes instalados en el costado lateral de la carretera al Mezquital, en el tramo que va de Al Súper hacia la vialidad Naranjo, tendrán que reubicarse cuando comiencen los trabajos de infraestructura hidráulica y ampliación de carriles previstos en esa zona.

El presidente de la Comisión de Actividades Económicas del Cabildo de Durango, Ariel Maa López, explicó que el primer carril que será intervenido es precisamente donde actualmente se desarrolla parte de la actividad comercial, por lo que anticipó que los vendedores deberán buscar otro espacio para continuar con sus actividades.

Señaló que la Comisión no tiene identificadas ni ha estudiado zonas específicas para recibir a estos comerciantes, pues cada solicitud se analiza de manera individual, de acuerdo con el giro, las condiciones del lugar, la disponibilidad de espacios y la anuencia de vecinos o establecimientos cercanos.

El Regidor llamó a quienes tienen puestos en ese corredor, cuenten o no con permiso, a acercarse a la Comisión para revisar su situación y buscar alternativas. Aclaró que no se busca impedir la actividad comercial, sino regularla y ordenarla, aunque la autorización podría no ser para el mismo sitio donde actualmente trabajan.

Maa López indicó que durante el último año y algunos meses se han otorgado pocos permisos nuevos en esa zona.

Agregó que mantienen coordinación con la Dirección Municipal de Inspección para vigilar las instalaciones en la vía pública y atender los casos de comerciantes que comienzan a operar sin contar previamente con la autorización correspondiente.

El desarrollo de la vialidad Naranjo fue anunciado el año pasado para desarrollarse en este 2026, con una longitud de 2.4 kilómetros, que permitirá conectar al el CBTA 3 y la colonias Valle Verde, pasando por otras zonas habitacionales en su trayecto, hasta los fraccionamientos Benito Juárez y Hacienda Las Flores.