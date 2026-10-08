Comerciantes del centro de Durango exhiben presunto robo y alertan a otros negocios

Comerciantes de la zona centro de la ciudad de Durango hicieron un llamado a otros emprendedores a mantenerse atentos y fortalecer la comunicación entre negocios, luego de difundir un video con el que denunciaron un presunto robo de mercancía en el establecimiento de Traag Bazar.

A través de una publicación en redes sociales, los responsables del establecimiento expresaron su preocupación por este tipo de hechos y señalaron que las pérdidas representan un golpe para quienes trabajan diariamente para sostener sus emprendimientos.

“Una vez más dando el aviso a emprendedores de zona centro, que se pongan listos porque este problema sigue”, compartieron junto con la grabación.

Difunden imágenes de vigilancia

En el video, publicado la tarde del miércoles 7 de octubre, se observa a un hombre dentro de un establecimiento con vitrinas y diversos artículos en exhibición. La grabación fue compartida por los comerciantes como parte de su señalamiento sobre la presunta sustracción de mercancía.

Los comerciantes señalaron que no es la primera vez que enfrentan una situación de este tipo, por lo que continuarán monitoreando el espacio.

Un golpe para los pequeños negocios

En su publicación, los responsables del negocio destacaron el esfuerzo que implica mantener mercancía disponible y mejorar sus espacios, especialmente en un contexto en el que, según expresaron, también enfrentan bajas ventas.

Explicaron que estas pérdidas afectan tanto la operación de los establecimientos como el trabajo que sus propietarios realizan para mantenerlos abiertos.

“Nos pone muy tristes porque evidentemente sabemos que no es la primera vez que pasa, y posiblemente no sea la última”, manifestaron.

Llaman a mantenerse atentos y reportar

El aviso también está dirigido a la comunidad en general, a la que pidieron reportar este tipo de hechos y reflexionar sobre las consecuencias que tienen para los pequeños comercios.

Asimismo, solicitaron compartir la publicación para que el mensaje llegue a más personas y otros emprendedores puedan mantenerse prevenidos.

Los comerciantes insistieron en la importancia de apoyarse como comunidad ante situaciones que afectan su patrimonio y el esfuerzo invertido en sus negocios.