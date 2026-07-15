'Comerciantes del corredor Mezquital que no tengan permiso serán retirados', advierte Ayuntamiento

El crecimiento de comercios en el corredor Mezquital, en el municipio de Durango, cuyos propietarios dejan infraestructura en la vía pública, será revisado por las autoridades municipales para determinar si cuentan o no con los permisos correspondientes.

El secretario del Ayuntamiento, Antonio Mier García, reconoció que vecinos de la zona han manifestado su inconformidad por el crecimiento del comercio en ese sector de la ciudad, principalmente por la invasión de la vía pública.

Señaló que algunos habitantes han acudido a la Comisión de las Actividades Económicas para exponer la situación que los afecta y se les ha asegurado que quienes no cumplan con el reglamento serán retirados.

"El comerciante que no tenga permiso será retirado; así lo establece el reglamento y nosotros tenemos que garantizar el Estado de Derecho. Para eso nos eligieron y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a revisar casos concretos y particulares".

El funcionario comentó que también se entiende la situación económica que atraviesa la ciudad, por lo que todas las personas tienen derecho al trabajo; sin embargo, hizo un llamado a que los comerciantes se acerquen al Ayuntamiento para solicitar el permiso correspondiente.

"Yo lo que les digo a los comerciantes es que se presenten ante el Ayuntamiento, que pidan su permiso y el que no lo haga, pues con la pena, pero será retirado".

En cuanto al trabajo de Inspección Municipal, aseguró que se realizan recorridos permanentes, aunque reconoció que se trata de un municipio muy grande.