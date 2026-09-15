Comerciantes duranguenses instalan sus puestos para la verbena de la Independencia

Desde hace 15 años, el señor Miguel Ángel acude a la verbena del Día de la Independencia y este 2026 no fue la excepción. Desde las 5:00 de la mañana empezó a armar su puesto en una de las calles aledañas a la Plaza de Armas que fueron cerradas a la circulación vehicular e inició con las labores para la venta de la noche.

Como él, decenas de pequeños comerciantes acuden cada año con la esperanza de vender sus productos, pero durante los últimos años han visto que cada vez se les compra menos . Y es que, muchas personas han optado por hacer sus celebraciones en casa, además de que la difícil situación económica también ha influido.

“En otros años no nos ha ido tan bien, pero esperamos que este sí nos vaya un poquito mejor. Nosotros desde ayer nos empezamos a preparar y desde las 5:00 empezamos a armar el puesto”, comentó.