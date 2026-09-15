Comerciantes presentan 11 temas para reactivar economía en Durango

El sector comercial presentó a representantes del Congreso del Estado 11 planteamientos relacionados con el desarrollo económico, con la intención de que sean revisados y, en su caso, incorporados a una agenda legislativa que atienda las necesidades del comercio y otros sectores productivos.

Durante un encuentro con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), el diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Alejandro Mojica Narváez, señaló que antes de legislar es necesario conocer las necesidades de los distintos sectores, por lo que propuso establecer mesas de trabajo para revisar cada uno de los planteamientos y darles seguimiento.

El legislador planteó que la agenda empresarial debe considerar tanto las actividades económicas tradicionales, como la agricultura y la ganadería , como otras áreas con potencial de crecimiento, entre ellas el turismo y ecoturismo, el desarrollo ganadero, el emprendimiento y el respaldo a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, el presidente de la Canaco en Durango, Sergio Sánchez López, señaló que el sector empresarial busca que las decisiones públicas respondan al interés común, además de generar condiciones que favorezcan al comercio local.