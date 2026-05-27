Comerciantes proponen sacar 'Durango de rol' del primer cuadro de la ciudad

Desde la iniciativa privada se propuso también que el programa “Durango de rol” salga del primer cuadro de la ciudad y se cambie a Las Moreras y la zona de parques, informó el representante local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Sergio Sánchez López.

“Nos reunimos con el presidente municipal, también le hacíamos la misma propuesta, creo que ellos ya también la traían en el radar: que se tomara en cuenta lo que era la parte de Las Moreras, Fanny Anitúa, hasta el parque Guadiana. Que se abarcara toda esa parte y estamos seguros que es una buena opción de caminar, hay sombras, se puede formalizar un Durango de rol de una manera más agradable”, dijo.

Y agregó que, aunque fue poco tiempo para evaluar la pertinencia del programa como estaba, hubo empresarios que no estuvieron de acuerdo.

“Ya se vio que a la mayoría de los comerciantes no les era de beneficio. Realmente fue algo muy corto para darnos cuenta si realmente pudiera obtenerse algo que ayudara a fomentar al comercio, se optó por suspender en esa zona y ahorita se está buscando para fortalecer hacia Las Moreras”, indicó.