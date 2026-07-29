Comerciantes reportan despojo de tres unidades de Durango en carreteras; agredieron a operadores

Los robos, secuestros y maltrato a transportistas se han recrudecido durante las últimas semanas en carreteras del país, denunció el vicepresidente de Mercados de Abastos y consejero de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Durango, Reynaldo Dozal.

“Es lamentable porque son reiteradas ocasiones en las que hemos manifestado que el Gobierno Federal principalmente no se aplica en darle seguridad a los transportistas, estamos teniendo un grave problema en toda el área de Michoacán, en toda el área del Arco Norte, desde Querétaro hasta Puebla y digo que hasta Puebla porque no pasamos hasta el área de Chiapas pero también allá nos reportan que sigue habiendo muchos problemas de inseguridad”, manifestó.

En tal sentido, expuso que la incidencia va en aumento. “Hay robo de camiones, robo de mercancías y una cosa muy grave: que están maltratando a los operadores. Sin bien es cierto que no traen más que para comer, sin embargo, los bajan y los golpean y en algunas ocasiones los secuestran o los han llegado a matar”, reveló.

Ante ello, hizo un llamado urgente al Gobierno Federal a mejorar las condiciones de seguridad en las carreteras, “cómo es posible que no puedan controlar las carreteras, que tengamos que andar con miedo, nunca se había visto esto, ¿por qué no pueden poner atención? ¿por qué no se pueden aplicar?, se incrementaron las fuerzas armadas y, sin embargo, está peor la inseguridad”, expresó.

Ante esta situación, los costos de las pólizas se han incrementado exponencialmente.

“Por supuesto, ya las compañías aseguradoras nos subieron. Para que se hagan una idea, asegurar un tractocamión ahorita sale en más de 200 mil pesos, cuando costaba 80 mil pesos de seguro anual, ahorita sale en más de 200. Todo eso repercute en el bolsillo del consumidor final”, lamentó.

Tres casos de Durango

El expresidente de la Canaco Durango reconoció que en medio de la inseguridad que se registra en dichas zonas, tres unidades de empresas duranguenses fueron robadas.

“Ya son tres unidades las que se han robado. Una en Zacatecas, otra en el área de Michoacán y otra allá en donde les digo, en el Arco Norte. De hecho, ya hay dos empresas aquí importantes de logística y de transporte que ya no quieren ir para el lado de Puebla”, indicó.