Comercientes del Centro Histórico de Durango ya no pueden exhibir fotos de ladrones

Los propietarios y trabajadores de negocios en el Centro Histórico de Durango, pese a que tienen identificadas a personas que han robado en algunos establecimientos o lo han intentado, ya no pueden exhibirlas, pues, por el contrario, podrían ser denunciados.

Oliver Morales, presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios Establecidos en el Centro Histórico, reconoció que anteriormente algunos establecimientos pegaban en la entrada hojas de maquina con las fotografías o rostros de personas a las que sorprendían robando mediante las cámaras de vigilancia; sin embargo, ya no pueden hacerlo, pues podrían meterse en un problema.

La situación es que pueden ser denunciados por esos ladrones, entonces lo que lo único que pueden hacer para mantenerse atentos es compartir la información al interior y entre los propietarios, pero no exhibirla.

En grupos de comerciantes tienen fotos e imágenes de personas identificadas por cometer robos en los negocios o que han intentado sustraer mercancía, y comparten la información, además de hacerla llegar a las autoridades.

“Entre nosotros sí podemos alertarnos, guardarlo, tener nuestra información, ahí nuestro álbum fotográfico”, explicó.

Actuación de autoridades

Son diversos los casos a los que se enfrentan. Por ejemplo, indicó que hay una persona de la tercera edad bien identificada por comerciantes del Centro, pero, al tratarse de un adulto mayor, ha sido complicado señalarlo.

Incluso para las autoridades, comentó, no siempre se actúa, pues al tratarse de un adulto mayor no se le detiene debido a que temen alguna represalia. Lo único que hacen es preguntarle qué estaba haciendo y pedirle que se retire.

Recordó que el año pasado hubo familias que eran detectadas con menores de edad, quienes ya estaban instruidos para robar mercancía, aunque este año no se ha detectado esa situación.

En cuanto a la apariencia, comentó que se detectan personas de todo tipo, incluso algunas muy arregladas, que pareciera que tienen dinero.

Sobre la reciente detención de una persona que robaba en el Centro, el líder de comerciantes lamentó que, bajo los procedimientos de las autoridades, no se puede mantener a una persona detenida por más de 72 horas, por lo que pasa un tiempo y vuelven a robar.

Comentó que hay personas que han sido identificadas porque cometen robos en la calle, no precisamente dentro de los comercios. Aun así, aportan la información a las autoridades para contribuir con la seguridad de la sociedad.