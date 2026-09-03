Comercio pequeño de Durango, 'agobiado' por informalidad y falta de ventas

El pequeño comercio local se encuentra en una situación muy complicada a causa del avance de la informalidad y la falta de circulante. La expresidenta de la Cámara de Comercio en Pequeño (Canacope), Beatriz Zamora, expuso que pese a las mesas de trabajo que se han tenido con autoridades, el problema de la informalidad persiste y es visible en toda la zona centro.

“Los comerciantes siguen manifestando su inconformidad, están descontentos y presionados. Hay comerciantes, hay empresarios que ya manifiestan una molestia ya que sí es una situación que los está agobiando porque es un trabajo desleal”. “Podemos darnos cuenta que hay personas que llegan con toda la facilidad a estacionarse aún en lugares para personas con discapacidad, en estacionamientos donde son raya amarilla, vehículos que hacer su vendimia y pues todo esto va mermando a los negocios que están haciendo frente a todas las obligaciones tributarias”, mencionó.

Por lo que consideró que hay una omisión de la autoridad, “que ya empiecen a hacer su trabajo y que no solamente sea de palabra, sino en hechos. (Inspectores) realmente no está trabajando, ahora sí que no podemos maquillar lo que está sucediendo. Lo que se habla es una cosa, pero lo que se vive es otra cosa. La realidad ya los comerciantes, los empresarios estamos cansados, es una situación difícil, por todos lados estamos batallando. Hay que ser sinceros. Los negocios que se están cerrando es por la falta de economía que no hay circulante, no hay dinero. Sí se están cerrando negocios, llegan otros y abren, pero de igual manera la situación está difícil, ya estamos cansados”, indicó.

Por lo que demandó que cada quien haga el trabajo que le corresponde. “Lo único que pedimos es que hagan su trabajo y si no pueden, pues ahora sí darle permiso a otra persona que pueda ser competente y que pueda hacer frente hacia los cargos en todos los rubros”, mencionó.