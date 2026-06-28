Comercios de Durango esperaban mayor circulante económico durante 2026

El primer semestre del año fue muy difícil para los emprendedores, quienes observan una ligera mejoría con el Mundial de Futbol, que esperan que se mantenga ya que viene otra baja en el comercio local por las vacaciones de verano.

“Fue un comienzo algo complicado. La verdad es que esperábamos un año bastante más movido que el anterior. El anterior fue también uno de los más bajos de los últimos años. Este 2026 empezó complejo. Sin embargo, ahorita ya con todo el tema del Mundial sí está levantando un poquito la venta. La verdad es que sí notamos un incremento este fin de semana pasado, pero esperando que se mantenga así al menos hasta que comience la Feria”, informó la presidenta del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ), Karen Rivas Santillán.

Y es que, durante la temporada de Feria las ventas bajan considerablemente y, salvo en negocios del giro, esta baja se mantiene por el regreso a clases.

“Ya cuando comienza la Feria sí tiende un poco a bajar el impacto en los comercios que están de este lado de la ciudad, en el centro, etcétera, se va un poco más inclinado para los festejos de la Feria, pero por ahora sí está incrementando un poquito, pero pues ahí va”, dijo.