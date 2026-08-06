Comercios de Durango tuvieron pérdidas por lluvias; se dañó mobiliario y productos

Varios socios agremiados a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) tuvieron afectaciones en sus negocios por las fuertes lluvias del miércoles, informó el presidente de la delegación Durango de este organismo, Sergio Sánchez López.

“En total tenemos que se han reportado con nosotros 17 socios que han tenido una afectación. La gran mayoría ha sido por el ingreso de agua a sus negocios y esto impacta para que puedan tener sus actividades de manera normal y tienen que perder algún tiempo en la limpieza de su negocio”, indicó.

Asimismo, explicó que hubo negocios que reportaron una mayor afectación por las lluvias, ya que tuvieron pérdidas. “Tenemos otros siete negocios que han sido impactados de manera importante sobre los daños a su mobiliario, a sus productos que tienen, a sus vehículos y otras diferentes afectaciones que han tenido. Un socio en especial sus pérdidas han sido de manera importante para que afecten la funcionalidad de su negocio”, complementó.

Ante ello, pidió comprensión a los duranguenses si hay algún retraso en el servicio al cliente por parte de las empresas, las cuales están trabajando para recuperarse lo más pronto posible.

“Pedirle a los ciudadanos y a las empresas que están en el Centro Histórico y en todas las zonas afectadas por el bulevar Primo de Verdad, colonia Valle del Sur y las diferentes zonas que han sido afectadas por estas inundaciones, que tengan paciencia, realmente fue la lluvia más fuerte que hemos tenido en lo que va de este año”, mencionó.

Asimismo, dijo que hubo comerciantes afectados por las fallas en el suministro de la energía eléctrica, a consecuencia de las lluvias.

“Estamos seguros que las autoridades estatales, municipales y la Comisión Federal de Electricidad está trabajando con toda su fuerza, con toda sus capacidades, para poder regularizar en todos los sentidos tanto el sistema de luz como todos los servicios y que las zonas inundadas puedan comenzar a trabajar y a fluir de la mejor forma”, estableció.