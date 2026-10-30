Comercios del Corredor Constitución decoraron con motivo del Día de Muertos
Con el propósito de preservar las tradiciones mexicanas y reactivar la economía local, los establecimientos comerciales ubicados sobre el Corredor Constitución pusieron una colorida decoración con motivo del Día de Muertos.
Las fachadas de esta zona peatonal están adornadas con elementos típicos de la temporada, transformando el paisaje urbano en un atractivo visual que busca llamar la atención tanto a locales como a turistas.
Entre los adornos se aprecian vistosas catrinas, papel picado multicolor, así como arreglos florales elaborados con la tradicional flor de cempasúchil.
Para los comerciantes de la zona, la colocación de estos elementos no es solo una cuestión estética o cultural, sino una estrategia comercial para invitar a los peatones a recorrer la zona y consumir en los diversos establecimientos.