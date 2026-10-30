Comercios del Corredor Constitución decoraron con motivo del Día de Muertos

Con el propósito de preservar las tradiciones mexicanas y reactivar la economía local, los establecimientos comerciales ubicados sobre el Corredor Constitución pusieron una colorida decoración con motivo del Día de Muertos.

Las fachadas de esta zona peatonal están adornadas con elementos típicos de la temporada, transformando el paisaje urbano en un atractivo visual que busca llamar la atención tanto a locales como a turistas.

Entre los adornos se aprecian vistosas catrinas, papel picado multicolor, así como arreglos florales elaborados con la tradicional flor de cempasúchil.