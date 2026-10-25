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Comercios no están obligados a recibir pagos con tarjeta: Profeco Durango

Detalló que los negocios deben informar sobre esta restricción con anticipación.

Comercios no están obligados a recibir pagos con tarjeta: Profeco Durango

Comercios no están obligados a recibir pagos con tarjeta: Profeco Durango

DENICE RAMÍREZ
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Aunque en Durango se había registrado un auge en la aceptación de pagos con tarjeta para abarcar más ventas, incluso en los comercios más pequeños, cada vez es más común, principalmente en el Centro Histórico, que los negocios coloquen letreros con mensajes como “No hay pago con tarjeta” o “Solo pago en efectivo”.

Son principalmente los establecimientos de comida china y las cafeterías los que han optado por dejar de aceptar pagos con tarjeta. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ningún comercio o establecimiento está obligado a recibir pagos mediante este método.

Lo único que se pide es que se informe claramente al consumidor, desde su ingreso al establecimiento o antes de comprar un producto o recibir un servicio, que únicamente se aceptan pagos en efectivo.

La Profeco en Durango detalló que los negocios deben informar sobre esta restricción con anticipación. Sin embargo, si el consumidor recibe esa información hasta después de consumir o adquirir el producto, puede presentar una queja ante el organismo.

En el caso de los negocios que sí aceptan pagos con tarjeta, no deben cobrar una comisión adicional por utilizar este método. De hacerlo, se puede presentar la queja o denunciar el hecho, ya que esta práctica contraviene las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor.


Con la reciente aprobación en el Senado de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, las autoridades han explicado que su aplicación será paulatina, por lo que se irán incorporando distintos sectores hasta lograr que todos acepten pagos electrónicos.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: PAGO DIGITAL PAFO ELECTRÓNICO DURANGO pagos, recibir, negocios, Durango

               

                
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