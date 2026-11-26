La colocación de elementos navideños, a cargo de Servicios Públicos Municipales, ya comenzó con la instalación de algunas figuras en zonas estratégicas del Centro Histórico y otros espacios de la ciudad de Durango. En total, serán alrededor de 350 elementos los que se colocarán.

La dependencia reportó que se utilizarán cerca de 250 mil puntos LED para la iluminación, incluyendo más luminarias en la instalación del tradicional nacimiento en las instalaciones de la Feria Nacional Durango.

El director de la dependencia, Felipe de Jesús Cortez Aragón, detalló que ya se instalaron algunas series y otros elementos, debido a que todo el material estuvo listo con anticipación.

“Vamos a tener ahí algunas áreas reconfiguradas y esperemos, pues, para mediados de diciembre ya se esté en condiciones de la apertura” expresó.

Dijo que, para todo el alumbrado en la ciudad, trabajarán en coordinación con el Gobierno del Estado, a fin de reforzar diversas áreas y darles una decoración vistosa, como se ha hecho en los últimos años.

Cambio de luminarias

El funcionario comentó que, a la par del alumbrado navideño, no se descuidarán los trabajos que se realizan en colonias y fraccionamientos, pues se está llevando a cabo la sustitución de luminarias y la atención de reportes por fallas.

“Por ejemplo, estamos con todo en el bulevar Felipe Pescador, ahorita sustituyendo luminarias de mayor potencia. Las vialidades principales van a contar con tecnología totalmente nueva”.

Explicó que en los poblados se están sustituyendo las luminarias de vapor de sodio, por lo que este tipo de tecnología dejará de utilizarse y será reemplazada por iluminación LED, como la que ya tienen la mayoría de las colonias de la ciudad.

En el caso de los accidentes viales en los que se daña la infraestructura de semáforos o luminarias, comentó que estos elementos se reponen para evitar que la zona se quede sin iluminación.