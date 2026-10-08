Comienzan con la socialización de la obra del Acuaférico Norte en Durango, preparan cierres de vialidades

El Acuaférico Norte es una obra con la que se pretende llevar agua desde la potabilizadora hasta los hogares de al menos otras cuatro zonas de la ciudad, que comprenden unas 140 mil personas. De momento, las autoridades preparan la socialización del proyecto, debido a que será necesario abrir algunas vialidades.

Una primera etapa se proyecta desde el Estadio Caliente para subir por la Prolongación Peñón Blanco, en el fraccionamiento Loma Dorada, pasando por el tanque Lomas del Sahuatoba y luego al tanque El Saltito. En cuanto comiencen esos trabajos, el bulevar Guadiana sufrirá una interrupción del tránsito en uno de sus carriles.

Del tanque El Saltito, la obra cruzará por el Club Olimpia para llegar hacia aquel lado de la ciudad e interconectar el tanque que se encuentra junto a la Alberca 450, para finalmente interconectar el tanque de La Virgen.

Jesús González Smith, director de Aguas del Municipio de Durango, comentó que la inversión para la obra será de 100 millones de pesos y se desarrollará en coordinación con la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED), para poder abastecer de agua desde la potabilizadora a la mitad del municipio.

Será el 31 de diciembre cuando, aseguró, debe estar terminada la obra hasta La Virgen, pues estarán trabajando de manera simultánea en las cuatro zonas para que, en los 90 días que restan del año, se pueda concluir al 100 por ciento.

AGUA SIN FLÚOR

Entre las colonias que registran mayor problemática por falta de presión de agua en la ciudad, como la colonia Héctor Mayagoitia, dijo que con este proyecto podrán tener agua potable de calidad las 24 horas del día y los 365 días del año.

Explicó que se dejará de extraer agua con flúor y, sobre todo, aunque sea en cantidades mínimas, con arsénico, pues se pretende ser muy eficientes.

Al no ser agua con flúor, se evitará que la población tenga los dientes manchados, sobre todo las nuevas generaciones, pues hace años era algo común entre los duranguenses.

Con la primera etapa de la potabilizadora, detalló que se reciben 550 litros de agua por segundo en la ciudad, la mitad de su capacidad, por lo que se pretende llegar hasta los mil 100 litros por segundo, con lo que se podría abastecer a más hogares.

PRESENTAN INFRAESTRUCTURA

Parte de la tubería ya se encuentra exhibida sobre el bulevar Guadiana, pese a que será un proyecto subterráneo, pero señalan que es parte de la socialización, además de que se planean reuniones con los vecinos por las zonas donde pasará la tubería.

“Ahorita la colocación de estos tubos es nada más como para que la sociedad se vaya preparando de que se va a abrir el bulevar. Ahorita todavía no van a empezar a interrumpir el tránsito, todavía no”, aclaró González Smith.

Sobre el material de la tubería, indicó que es especial porque no se puede comprar en una ferretera, sino que son piezas específicas que se deben solicitar con antelación y de manera directa al fabricante.

“Este material es de grado y tiene un espesor diferente para que aguante la presión del agua que viene desde la potabilizadora”.

Sobre las molestias que pueda causar la obra a conductores, transeúntes y a los propios vecinos del proyecto, indicó que se avisará de los cierres, que serán por etapas y con anticipación, además de que buscarán avanzar rápidamente.

“Vamos a causar molestias, claro, todas las obras de infraestructura causan molestias, pero seremos muy eficientes. Trataremos de comunicar de manera muy efectiva para que la gente sepa cuándo vamos a intervenir el bulevar, que sepa cuándo vamos a intervenir su calle o enfrente de su casa”.

Las calles que sean intervenidas, aclaró, se van a repavimentar completas y, en el caso del drenaje, se aprovechará para cambiar infraestructura.