Comités vecinales ayudan a detectar a adolescentes con machetes y pandillas en Durango

Adolescentes y jóvenes que han sido captados en videos durante riñas y presuntas amenazas con machetes contra otros menores de edad en el municipio de Durango han sido localizados en muchos casos, gracias a los Comités Vecinales de Seguridad, por lo que se les da seguimiento.

Los reportes sobre jóvenes con machetes o en pandillas que se han concentrado principalmente en la colonia Juan Lira y bulevar Domingo Arrieta, han sido identificados por otros vecinos.

Ante esta situación, Fernando Almeida García, subdirector de Vinculación Social y Participación Ciudadana de Seguridad Pública Municipal, señaló que se trabaja mediante la estructura de los Comités de Seguridad Vecinal, que contribuyen a atender las problemáticas de la comunidad.

Indicó que estos comités han sido muy benéficos, pues los vecinos han reportado tanto a los adolescentes que se involucran en ese tipo de situaciones, como a sus padres. Incluso cuando se presenta alguna denuncia formal, también se le da seguimiento.

"Hemos tratado de acercarnos lo más posible a través de las instancias correspondientes, como el Juzgado, el DIF y todas aquellas que puedan ayudar a disminuir este tipo de problemática", declaró.

Aportan a la seguridad

Aseguró que los comités son los ojos de Seguridad Pública Municipal, pues ayudan a detectar diversas problemáticas, pero, sobre todo, a prevenir situaciones de riesgo. Cuando identifican a algún joven desorientado o con problemas, buscan canalizarlo a la institución que pueda brindarle apoyo.

Sobre la reacción de los padres de familia y si se ha detectado de dónde obtienen los machetes los adolescentes, el subdirector comentó:

"Es un problema, la verdad, muy social. Creo que, al final de cuentas, los padres de familia en muchas ocasiones se enojan o no son conscientes del riesgo en el que están, de lo que está generando su hijo o el menor de edad".

Mencionó que en ocasiones se ha detenido a algún joven o adolescente y es la propia familia la que reacciona a la defensiva. Sin embargo, consideró necesario que los padres se pregunten dónde están sus hijos y qué están haciendo a determinadas horas de la noche.

"La invitación es para trabajar en conjunto. El llamado también es de alerta para los padres, para que pongan orden dentro de casa y nos ayuden a establecer límites y reglas. Entonces, ya no vamos a tener tantos problemas, como el tema de las motocicletas en menores de edad o el de los machetes".

Finalmente, reiteró que los padres de familia deben contribuir a los límites y educación de sus hijos, enseñarles a respetar el sistema, mientras las autoridades realizan las acciones correspondientes.