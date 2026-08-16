Community Shield: Arsenal golea al Manchester City y levanta su primer trofeo de la temporada

En el imponente Millennium Stadium de Cardiff, el Arsenal y el Manchester City definieron el título de la Community Shield 2026. La escuadra Gunner llegó a esta trascendental cita en calidad de vigentes campeones de la Premier League 2025/2026, mientras que los ahora dirigidos por Enzo Maresca saltaron al terreno de juego buscando arrancar con un trofeo la nueva campaña oficial en el fútbol de Inglaterra.

Primer Tiempo

Desde el silbatazo inicial, el elenco londinense impuso una presión asfixiante sobre la salida rival. Transcurría apenas el primer minuto de juego cuando Riccardo Calafiori capturó un balón suelto en el área grande y remató cruzado para vencer al guardameta Gianluigi Donnarumma. El tanto del 1-0 desarticuló el planteamiento Citizen e imposibilitó la conexión ofensiva con Erling Haaland.

La ríspida disputa por la pelota derivó en la tarjeta amarilla para Phil Foden al minuto 24. El dominio abrumador del Arsenal volvió a reflejarse en el marcador al 28', cuando Kai Havertz culminó una brillante transición ofensiva definiendo con frialdad ante la salida de Donnarumma para colocar el 2-0. Pese a que Calafiori vio la cartulina amarilla al 38', los 'Gunners' sostuvieron la ventaja con solvencia hasta el descanso.

Segundo Tiempo

De cara a la parte complementaria, ambos estrategas modificaron su alineación: Declan Rice sustituyó a Bruno Guimarães en la medular londinense, mientras que Jack Grealish ingresó por Jérémy Doku en la escuadra mancuniana. No obstante, al 48' el capitán Martin Ødegaard sacó un certero disparo dentro del área para decretar el 3-0, un golpe definitivo que terminó por sepultar cualquier intento de respuesta del City.

Ante la desventaja, Maresca realizó un doble cambio al 52' al retirar a Haaland por Omar Marmoush e ingresar a Marc Guéhi por Nico O'Reilly, sumado a la amonestación de Joško Gvardiol al 53'. Más tarde entraron Rico Lewis y Rayan Cherki. Por su parte, Arteta oxigenó a su equipo dando paso a Piero Hincapié, Bukayo Saka, Viktor Gyökeres y Martín Zubimendi para asegurar el control territorial.

En la recta final, Nico González ingresó por Mateo Kovačić al 78' y Ødegaard vio la amarilla al 84' antes de ser sustituido por Eberechi Eze. Bajo el resguardo de Gabriel Magalhães y David Raya, el Arsenal consumó el contundente 3-0 para proclamarse campeón de la Community Shield, dejando una grata impresión futbolística antes del arranque del torneo de liga.