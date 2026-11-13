¡Como buitre!, Mujer ingresa a hogar de hombre fallecido y roba sus muebles; ocurrió en Durango

Una mujer denunció el presunto robo de muebles y artículos domésticos del interior de una vivienda ubicada en las inmediaciones del fraccionamiento Río Dorado, en la ciudad de Durango, luego de que una vecina supuestamente aprovechara que el inmueble se encontraba deshabitado tras el fallecimiento de su propietario.

El reporte fue recibido aproximadamente a las 19:15 horas del jueves 12 de noviembre, cuando una mujer solicitó la intervención de las autoridades para denunciar la desaparición de diversos objetos que pertenecían a su padre, quien había fallecido recientemente.

De acuerdo con la información proporcionada por la reportante, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre Paseo de las Águilas, por la carretera que conduce al fraccionamiento Río Dorado, donde presuntamente una vecina ingresó por la puerta principal, debido a que el inmueble había quedado abierto.

La denunciante señaló que, entre los artículos sustraídos, se encuentran un refrigerador, una estufa, un comedor, una cama y una sala, además de otras pertenencias que se encontraban dentro de la vivienda y que formaban parte del patrimonio de su padre.

Asimismo, manifestó que la mujer señalada como presunta responsable se ha negado a devolver los muebles, pese a que le han solicitado su entrega, situación que motivó que los familiares decidieran reportar lo sucedido a las autoridades.

El caso quedó registrado como un reporte de robo a casa habitación, por lo que corresponderá a las autoridades competentes esclarecer las circunstancias en las que fueron retiradas las pertenencias, así como determinar si existe responsabilidad penal por estos hechos.