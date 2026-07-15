Cómo en bádminton las parejas de dobles reparten las zonas de la pista?

En el bádminton de dobles, la pareja no divide la pista de forma fija en 2 mitades durante todo el punto.

La cancha mide 13,40 metros de largo y 6,10 metros de ancho, así que cubrirla bien exige rotaciones constantes entre ataque, defensa y transición. Cada juego se disputa a 21 puntos, y en rallies rápidos una mala colocación de apenas 1 metro puede abrir una diagonal completa. Por eso el reparto de zonas no es una regla quieta, sino una lectura continua del volante, del rival y del golpe anterior. Si seguís el bádminton y entendés cómo una buena distribución de la pista decide muchos puntos, apuestas para jugadores nicaragüenses permiten encontrar mercados adaptados a partidos de dobles.

La estructura más simple alterna entre defensa lado a lado y ataque delante-detrás. Cuando los rivales rematan desde el fondo, los 2 jugadores suelen colocarse en paralelo para proteger las 2 mitades de la pista y responder a golpes que pueden superar los 300 km/h. Cuando la pareja recupera la iniciativa, uno sube a la red para cerrar bloqueos y el otro se queda atrás para rematar, cortar o jugar drops. Esa transformación puede ocurrir en 1 solo golpe, por ejemplo después de un mal levantamiento del rival. Para quienes observan rotaciones, ataques y defensa en dobles, apuestas 1xBet para jugadores nicaragüenses ofrecen opciones útiles antes de cada partido.

Qué zonas cubre cada jugador según la fase del punto

La fase de saque ya define muchas cosas. En dobles, la línea larga de servicio está adelantada respecto al individual, así que el saque corto busca impedir que el rival ataque desde el primer golpe. El jugador que saca queda preparado cerca de la red, mientras su compañero cubre el fondo por si llega una devolución profunda. Si la devolución queda alta, la pareja pasa rápido a una formación de 1 jugador delante y 1 detrás. Si te gusta el bádminton por la rapidez con la que cambian las jugadas, sección de esports de 1xBet ofrece competiciones donde los reflejos y las decisiones rápidas también son protagonistas.

El reparto real suele funcionar así:

Defensa lado a lado para cubrir remates en las 2 mitades de la pista.

Ataque delante-detrás con 1 jugador en red y 1 jugador en fondo.

Saque corto para provocar una devolución alta o incómoda.

Jugador de red cerrando bloqueos, drives y volantes por debajo de 1 metro.

Jugador de fondo rematando desde 6 o 7 metros y manteniendo presión.

Rotación inmediata cuando el ataque cambia de lado o aparece una bola suelta.

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