¿Cómo es el avión C-130 Hércules que aterrizó este sábado en Durango?

La presencia de una aeronave militar en el Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria llamó la atención este sábado, en medio de los operativos federales desplegados en distintos puntos de la ciudad de Durango.

Medios locales reportaron que se trata de un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana, presuntamente procedente de Mexicali, Baja California. En él habrían llegado alrededor de 50 integrantes de Fuerzas Especiales; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han informado oficialmente el motivo del traslado ni las actividades que realizará el personal.

Pero ¿qué características tiene esta aeronave y por qué es utilizada para movilizar tropas?

Un avión diseñado para operaciones militares

El Lockheed C-130 Hércules es una aeronave de transporte táctico impulsada por cuatro motores turbohélice. Su diseño le permite movilizar personal, vehículos, equipo y suministros hacia lugares donde aviones de mayores dimensiones tendrían dificultades para operar.

Una de sus características principales es que puede aterrizar y despegar en pistas relativamente cortas o con infraestructura limitada. También cuenta con una rampa en la parte posterior, mediante la cual pueden ingresar vehículos, cargamentos voluminosos o personal militar.

La familia C-130 comenzó a volar durante la década de 1950 y, con distintas modernizaciones, continúa en servicio en numerosos países.

¿Cuántas personas puede transportar?

La capacidad cambia dependiendo de la versión y de la configuración utilizada. En las variantes C-130E y C-130H, empleadas como referencia para este tipo de operaciones, la aeronave puede transportar:

Hasta 92 elementos militares.

Un máximo de 64 paracaidistas equipados.

Hasta 74 camillas en misiones de evacuación médica.

Aproximadamente 19 toneladas de carga.

El avión mide cerca de 30 metros de largo y posee una envergadura aproximada de 40 metros. Puede alcanzar velocidades cercanas a los 590 kilómetros por hora, aunque su autonomía depende del peso transportado, las condiciones del vuelo y la versión de la aeronave.

Por ello, el traslado reportado de unos 50 integrantes de Fuerzas Especiales se encuentra dentro de su capacidad habitual.

¿Para qué utiliza México los aviones Hércules?

La Fuerza Aérea Mexicana emplea este tipo de aeronaves principalmente para el traslado de tropas, vehículos, víveres y equipo. También pueden participar en operaciones de evacuación, lanzamiento de paracaidistas y movilización de ayuda humanitaria.

Los C-130 han sido utilizados para llevar personal y suministros a regiones afectadas por terremotos, huracanes, incendios y otras emergencias, tanto dentro como fuera del país.

Aunque su llegada a Durango coincidió con un despliegue federal realizado durante las primeras horas del sábado, será necesario esperar información de las autoridades para conocer la procedencia, misión y permanencia de los elementos trasladados.