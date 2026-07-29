¿Cómo es la casa de Karely Ruiz? Así luce la residencia donde irrumpieron hombres armados | VIDEO

La casa de Karely Ruiz, creadora de contenido, se colocó en el centro de conversación este miércoles 29 de julio, luego de que un grupo de hombres armados ingresara al domicilio durante la madrugada, en un hecho que ya es investigado por las autoridades de Nuevo León.

Aunque el robo como tal ha generado gran expectativa por lo ocurrido, la residencia de la creadora de contenido también ha despertado curiosidad entre sus seguidores y personas que la conocen únicamente por nombre, ya que en diversas ocasiones ella misma ha mostrado algunos de sus espacios a través de videos y transmisiones en vivo.

Pero, ¿cómo es la casa de Karely Ruiz? Esto es lo que se conoce sobre la propiedad.

Residencia con acabados de lujo

Desde que adquirió el inmueble hace algunos años, Karely Ruiz ha compartido con sus seguidores distintos recorridos por la vivienda, la cual destaca por su diseño contemporáneo y amplios espacios.

En el interior predominan los colores negro y blanco, acompañados de detalles en tonos dorados que forman parte de la decoración de distintas habitaciones.

Además, cuenta con grandes ventanales que permiten el ingreso de luz natural y un concepto abierto que hace lucir todavía más amplia la residencia.

La influencer también ha explicado que dedicó varios meses a personalizar la propiedad para que el espacio reflejara su estilo.

Cine privado, bar, alberca y un amplio vestidor

Uno de los rincones que más ha llamado la atención entre quienes siguen a Karely Ruiz es la sala de cine privada que tiene dentro de la casa.

El espacio está equipado con una pantalla de gran tamaño y sillones reclinables, por lo que se ha convertido en uno de los lugares donde suele disfrutar de películas y series con su familia.

Otro de los sitios de los que ha hablado Karely es sobre un bar al interior de su casa.

La vivienda cuenta con una barra, iluminación ambiental y mobiliario moderno, área que también ha aparecido en varias transmisiones realizadas por la creadora de contenido.

A esto se suma una cocina de concepto abierto con acabados de lujo, además de una amplia sala principal que conecta con otras áreas del inmueble.

En la parte exterior de la residencia se encuentra una alberca y una terraza, que la misma creadora de contenido ha utilizado como escenario para fotografías y videos compartidos en redes sociales.

Mientras tanto, la recámara principal cuenta con un baño con jacuzzi y un amplio vestidor donde resguarda gran parte de su colección de ropa, zapatos y accesorios, uno de los espacios que ella misma ha dicho que es de sus favoritos en la casa.

Descartan intento de secuestro

Aunque en un inicio además del robo se hablaba de un intento de secuestro a la influencer, más tarde la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León descartó esta versión.

Sin embargo, el robo con violencia sigue en medio de una investigación por parte de las autoridades.