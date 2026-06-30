¿Cómo estará el clima en Durango este miércoles 1 de julio? Esto dice la Conagua

Para este miércoles no se pronostican lluvias en la ciudad de Durango, mientras que en la zona serrana del estado se esperan precipitaciones de ligeras a moderadas. Además, las temperaturas mínimas continúan por encima de lo habitual para esta época del año.

El pronóstico del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indica que las lluvias se concentrarán en la franja serrana , desde el municipio de Guanaceví, al norte, hasta Mezquital, al sur, donde podrían registrarse acumulados de ligeros a moderados.

En el resto del estado las probabilidades de lluvia son mínimas, con acumulados estimados de entre cero y cinco milímetros, mientras que en los municipios de la región Lagunera colindantes con Coahuila no se prevén precipitaciones.

Para la capital duranguense se espera un cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 15 grados por la mañana, una máxima de 30 grados durante la tarde y alrededor de 23 grados por la noche. Asimismo, se pronostican vientos de hasta 20 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas mínimas registradas la mañana del martes, La Rosilla, en Guanaceví, reportó siete grados, seguida de San Bernardo con ocho; Hidalgo con 10; Súchil con 13.5 y la ciudad de Durango con 14.8 grados.

También se registraron 15 grados en Poanas y Vicente Guerrero; 17 en Ocampo, Guadalupe Victoria, Nuevo Ideal y Tepehuanes; 20 en Lerdo; 22 en Cuencamé e Indé; 23 en Topia y 24.5 grados en Tamazula.

Las temperaturas más altas que se presentaron en las últimas horas registra a Santiago Papasquiaro, con 40 grados; Cuencamé, Tamazula y Topia alcanzaron 39; Ocampo registró 37; Indé y Lerdo, 36; mientras que Tepehuanes, Nuevo Ideal y la ciudad de Durango reportaron máximas de 33 grados.

Aunque las lluvias continuarán presentes en la Sierra Madre Occidental, la mayor parte del territorio estatal mantendrá condiciones de tiempo estable y ambiente caluroso durante las horas de mayor insolación.