¿Cómo estará el clima en Durango HOY 23 de octubre tras ingreso del frente frío 3?

El frente frío 3 ya ingresó y se desplaza por el territorio mexicano, donde la interacción con una vaguada en niveles y altos de la atmósfera y las corrientes en chorro polar y subtropical, provocará lluvias de diversa intensidad para este viernes 23 de octubre. ¿En qué zonas? Esto dice el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico general

De acuerdo con el pronóstico meteorológico de este día, los estados de norte serán los más afectados, pues se prevé que haya precipitaciones muy fuertes en zonas de Chihuahua y fuertes en Sinaloa y Durango; así como chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Nayarit.

Además, existe la probabilidad de caída de aguanieve durante la noche y la madrugada del sábado en la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California.

En el occidente y sureste de México, canales de baja presión, una vaguada sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe favorecerán lluvias puntuales fuertes en zonas de Tamaulipas, Jalisco y Colima.

Asimismo, se pronostican chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En tanto, Coahuila, Zacatecas, Tlaxcala y Morelos podrían registrar lluvias aisladas.

Por otra parte, la masa de aire frío que impulsó al frente frío número 2 mantendrá viento de componente norte y oleaje elevado en el istmo y golfo de Tehuantepec. También propiciará un ambiente frío a fresco durante las mañanas y noches en regiones de la Mesa del Norte, la Mesa Central, el oriente y el sureste del territorio nacional.

A todo esto se sumará el huracán Vance, que se ubica actualmente frente a las costas de Guerrero y ocasionará vientos y oleaje elevado en el litoral de esa entidad.

¿Cómo será el clima para Durango?

En lo que respecta a Durango, uno de los afectados por la llegada el nuevo sistema frontal, este viernes 23 de octubre se pronostican lluvias moderadas a fuertes en la sierra occidental , mientras que en municipios aledaños se esperan precipitaciones ligeras y aisladas.

Aunque durante las primeras horas del día se tuvieron temperaturas mínimas frescas que iban de los 12 a los 13 grados Celsius, para el mediodía y parte de la tarde se espera un ambiente bastante cálido con el termómetro entre los 30 a 31 grados.