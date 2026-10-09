¿Cómo estará el clima en Durango HOY 9 de octubre tras el Huracán Simón? Esto dice el SMN

Durante las últimas hora se ha estado desarrollando el huracán Simón, que para este viernes 9 de octubre tendrá algunos efectos climáticos en gran parte del territorio mexicano debido a que continúa intensificándose frente a las costas del occidente de México, así como a la interacción de canales de baja presión, humedad e inestabilidad atmosférica.

Pronóstico general

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el ciclón ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Guerrero y Michoacán, intensas en Colima y muy fuertes en Jalisco. Además, se esperan fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de estas entidades, por lo que se recomienda extremar precauciones ante posibles inundaciones, deslaves y afectaciones en zonas costeras.

En tanto, los canales de baja presión ubicados sobre la Sierra Madre Occidental y el sureste del país , en combinación con la entrada de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México, favorecerán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de posibles descargas eléctricas, en regiones del norte, oriente, centro y sureste de México.

Por otra parte, el huracán Isaias continuará desplazándose hacia el este-noreste, alejándose de las costas nacionales y dejando de representar una afectación directa para el país, según el pronóstico proporcionado.

Sin embargo, también se mantendrá un ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el noroeste de México, donde se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y tomar medidas para prevenir afectaciones por las altas temperaturas.

¿Cómo estará el clima en Durango?

Para este viernes, en Durango se prevé un ambiente cálido hacia el mediodía, con temperaturas máximas de entre 27 y 28 grados Celsius, así como rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), también se esperan precipitaciones ligeras y aisladas en municipios del sur, sureste y oiente del estado ; asimismo no se descarta la presencia de lluvias dispersas en dichas regiones.

Esto se debe principalmente al desplazamiento de Simón cerca del territorio duranguense, en donde actualmente abarca la mitad del estado, sobre todo en municipios cercanos a los límites de Sinaloa.